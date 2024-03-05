Друга «Дюна» за перший вікенд показала найкращий старт в історії Warner Bros. в Україні

Стрічка увійшла до трійки найуспішніших стартів фільмів Warner Bros. в Україні за всю історію.

Джерело фото: thepeachreview.com

Фільм Дені Вільньова «Дюна: Частина друга» із Тімоті Шаламе та Зендаєю в головних ролях дебютував в українських кінотеатрах 29 лютого й у перші вихідні заробив 32,6 мільйона гривень, що стало абсолютним рекордом для фільмів Warner Bros. з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомила компанія Warner Bros. Pictures Україна, пише «Бабель».

Також стрічка увійшла до трійки найуспішніших стартів фільмів Warner Bros. в Україні за всю історію. «Дюна: Частина друга» поступилася лише картинам «Дюна» (2021 року) та «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда» (2018 року). За перший вікенд «Дюна» зібрала в прокаті 34,3 млн грн.

Як ми писали, фільм, що вийшов у прокат наприкінці минулого тижня, за перший вікенд прокату зібрав уже 178,5 мільйонів доларів бокс-офісу.

Цю цифру складають 97 мільйонів доларів на 71 закордонному ринку та 81,5 мільйона доларів від американського прокату.

Як зазначається, Warner Bros. і Legendary Entertainment витратили 190 мільйонів доларів на виробництво та ще приблизно 100 мільйонів доларів на просування фільму світовій аудиторії.

Також ми розповідали, фільм мав вийти 3 листопада 2023 року, але в серпні кіностудія перенесла премʼєру через страйк голлівудських акторів.

У інтерв’ю Empire Вільньов сказав, що сподівається зняти третю частину епіку.

«Якщо мені вдасться зняти трилогію, це буде мрія», — сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.