Вторая «Дюна» за первый уикенд показала лучший старт в истории Warner Bros. в Украине

Фильм вошел в тройку самых успешных стартов фильмов Warner Bros. в Украине за всю историю.

Источник фото: thepeachreview.com

Фильм Дэнни Вильнева «Дюна: Часть вторая» из Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях дебютировал в украинских кинотеатрах 29 февраля и в первые выходные заработал 32,6 миллиона гривен, что стало абсолютным рекордом для фильмов Warner Bros. с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщила компания Warner Bros. Pictures Украина, пишет «Бабель».

Также фильм вошел в тройку самых успешных стартов фильмов Warner Bros. в Украине за всю историю. «Дюна: Часть вторая» уступила только картинам «Дюна» (2021) и «Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда» (2018). За первый уикенд «Дюна» собрала в прокате 34,3 млн. грн.

Как мы писали, фильм, который вышел в прокат в конце прошлой недели, за первый уикенд проката собрал уже 178,5 миллиона долларов бокс-офиса.

Эта цифра составляют 97 миллионов долларов на 71 зарубежном рынке и 81,5 миллиона долларов от американского проката.

Как отмечается, Warner Bros. и Legendary Entertainment потратили 190 миллионов долларов на производство и еще примерно 100 миллионов долларов на продвижение фильма мировой аудитории.

Также мы рассказывали, фильм должен был выйти 3 ноября 2023 года, но в августе киностудия перенесла премьеру из-за забастовки голливудских актеров.

В интервью Empire Вильнев сказал, что надеется снять третью часть эпика.

«Если мне удастся снять трилогию, это будет мечта», - сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.