Вторая «Дюна» за первый уикенд проката собрала уже $178 млн

Вторая часть фильма «Дюна» собрала более $178,5 миллионов в прокате за первые выходные.

Источник фото: Niko Tavernise/Warner Bros.

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Фильм «Дюна: Часть вторая» режиссера Дэнни Вильнева из Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях, вышедший в прокат в конце прошлой недели, за первый уикенд проката собрал уже 178,5 миллиона долларов бокс-офиса.

Эта цифра составляет 97 миллионов долларов на 71 зарубежном рынке и 81,5 миллиона долларов от американского проката, пишет «Variety».

Как пишет издание, Warner Bros. и Legendary Entertainment потратили 190 миллионов долларов на производство и еще примерно 100 миллионов долларов на продвижение фильма мировой аудитории.

Фильм в прокат вышел 29 февраля. Лента показала самый лучший с начала года старт в кинотеатрах США.

Как мы рассказывали, фильм должен был выйти 3 ноября 2023 года, но в августе киностудия перенесла премьеру из-за забастовки голливудских актеров.

В интервью Empire Вильнев сказал, что надеется снять третью часть эпика.

«Если мне удастся снять трилогию, это будет мечта», - сказал он.

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