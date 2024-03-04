Верховный Суд США разрешил Трампу участвовать в президентских выборах

Все ограничения в отношении кандидата сняты единогласным решением судей.

Источник фото: uainfo.org

Верховный суд США принял единогласное решение об отмене решения высшего суда Колорадо, который запретил бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в праймериз. Это решение может решить вопрос о возможности баллотирования Трампа на федеральные должности по всей стране, сообщает The Guardian.

Суть вопроса заключалась в том, могут ли штаты использовать раздел 3 14-й поправки конституции для лишения кого-то права баллотироваться на федеральную должность, в частности, на пост президента. К этой части конституции ссылались судьи на уровне штатов, включая судей в Колорадо, которые исключили Трампа из бюллетеней по искам, инициированным группами с демократической направленностью.

"Мы пришли к выводу, что штаты могут дисквалифицировать лиц, которые занимают или пытаются занимать государственные должности. Но в соответствии с Конституцией штаты не имеют полномочий применять раздел 3 в отношении федеральных должностей, особенно президента", - сказано в решении Верховного суда США.

Дональд Трамп уже поприветствовал решение Верховного суда США оставить его на выборах в Колорадо, опубликовав заявление в социальных сетях.

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