Верховний Суд США дозволив Трампу брати участь у президентських виборах

Всі обмеження щодо кандидата знято одноголосним рішенням суддів.

Джерело фото: uainfo.org

Верховний суд США прийняв одноголосне рішення щодо скасування рішення вищого суду Колорадо, який заборонив колишньому президенту Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Це рішення може вирішити питання про можливість балотування Трампа на федеральні посади по всій країні, повідомляє The Guardian.

Суть питання полягала в тому, чи можуть штати використовувати розділ 3 14-ї поправки конституції для позбавлення когось права балотуватися на федеральну посаду, зокрема, на пост президента. До цієї частини конституції посилалися судді на рівні штатів, включаючи суддів в Колорадо, які виключили Трампа з бюлетенів за позовами, ініційованими групами з демократичної спрямованістю.

«Ми дійшли висновку, що штати можуть дискваліфікувати осіб, які обіймають або намагаються обіймати державні посади. Але відповідно до Конституції штати не мають повноважень застосовувати розділ 3 щодо федеральних посад, особливо президента», – сказано у рішенні Верховного Суду США.

Дональд Трамп вже привітав рішення Верховного Суду США залишити його на виборах у Колорадо, опублікувавши заяву в соціальних мережах.

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