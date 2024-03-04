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  1. В Україні

На Львівщині викрито незаконну вирубка лісу на 64 млн гривень

18:47, 4 березня 2024
ДБР викрило організовану злочинну групу на незаконній вирубці лісу на 64 мільйони гривень.
На Львівщині викрито незаконну вирубка лісу на 64 млн гривень
Джерело фото: dbr.gov.ua
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Державне бюро розслідувань України повідомило про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили керівники лісових та мисливських господарств Львівської області. За даними ДБР, злочинна група незаконно вирубала дерева на суму понад 64 мільйони гривень.

За інформацією слідства, схему організував один з керівників Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, який на момент скоєння злочину обіймав посаду головного лісничого Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. До складу групи також входили директори та головні інженери п’яти державних підприємств лісового господарства області, один з яких наразі є депутатом районної ради.

Зловмисники, порушуючи закон та перевищуючи свої повноваження, здійснювали незаконні вирубки лісу на території Львівської області. На підставі таких дій у період з 2019 по 2022 рік були видані лісорубні квитки на рубку цінних порід лісу, а отриману деревину продавали приватним компаніям та нерідко вивозили за кордон.

Організатору та семеро учасників злочинної групи вже були пред'явлені підозри у перевищенні службових повноважень та здійсненні незаконних вирубок. Санкція статей, за якими їм вручено підозри, передбачає до 10 років позбавлення волі. Зараз слідчі продовжують досліджувати можливу участь інших співучасників у цих злочинах.

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