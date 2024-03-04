На Львовщине разоблачена незаконная вырубка леса на 64 млн гривен

ГБР разоблачило организованную преступную группу на незаконной вырубке леса на 64 миллиона гривен.

Источник фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили руководители лесных и охотничьих хозяйств Львовской области. По данным ГБР, преступная группа незаконно вырубила деревья на сумму более 64 миллионов гривен.

По информации следствия, схему организовал один из руководителей Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, который на момент совершения преступления занимал должность главного лесничего Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. В состав группы также входили директора и главные инженеры пяти государственных предприятий лесного хозяйства области, один из которых сейчас является депутатом районного совета.

Злоумышленники, нарушая закон и превышая свои полномочия, осуществляли незаконные вырубки леса на территории Львовской области. На основании таких действий в период с 2019 по 2022 год были выданы лесорубные билеты на рубку ценных пород леса, а полученную древесину продавали частным компаниям и нередко вывозили за границу.

Организатору и семеро участников преступной группы уже были предъявлены подозрения в превышении служебных полномочий и осуществлении незаконных вырубок. Санкция статей, по которым им вручены подозрения, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают исследовать возможное участие других соучастников в этих преступлениях.

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