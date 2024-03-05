Средняя зарплата в Украине: в каких сферах платят больше всего

В Украине увеличился размер средней заработной платы. Об этом сообщили в Госстате.
Так, за 2023 год ее размер составил 17442 грн, что 2595 грн (или 17,5%) выше, чем в 2022-м.
Больше получали специалисты сферы информация и телекоммуникации – в среднем 37 946 грн.
В топ-5 самых прибыльных отраслей также вошли:
- финансовая и страховая деятельность – средние 34393 грн;
- авиационный транспорт – 31 391 грн;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 23413 грн;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 23413 грн;
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 23 395 грн.
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