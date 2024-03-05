Суд путем осуществления правосудия только применяет нормы закона, однако не может перенимать на себя функции законодательного органа, – позиция ОП КУС ВС

Объединенная палата КУС ВС высказалась о толковании признака «в условиях военного положения» при квалификации кражи, за которую законодатель во время войны предусмотрел безальтернативную санкцию лишения свободы от 5 лет.

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Суд путем осуществления правосудия только применяет нормы закона, однако не может перенимать функции законодательного органа и своими решениями отступать от правовых норм или изменять их, тем самым искажать закрепленную в них законодательную цель. Соответствующую позицию по применению безальтернативности наказания в виде реального лишения свободы по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса (кража во время войны) выразила Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в решении от 15.01.2024 по делу № 722/594/22.

Как известно, в первые недели полномасштабного вторжения, 3 марта 2022 года, народные депутаты приняли закон №2117-IX о внесении изменений в Уголовный кодекс, которым установили, что в частности кража в условиях военного положения наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет. Закон был направлен на борьбу с мародерством, однако на практике привел к тому, что за кражу на относительно небольшую сумму из магазина суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет.

Каких-либо изменений в закон народные избранники до сих пор не инициировали.

Обставини справи

Суд першої інстанції встановив, що 8 лютого, а також 8 та 9 березня 2022 року засуджений вчинив крадіжки чужого майна вартістю 4781 грн, 2533 грн та 7807 грн.

Дві останні крадіжки вчинені після набуття 7 березня 2022 року чинності Законом №2117-IX, яким частини четверті статей 185-187, 189 та 191 Кримінального кодексу доповнено кваліфікуючою ознакою «в умовах воєнного стану».

Суд першої інстанції кваліфікував кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК (за ознакою «в умовах воєнного стану») та ч. 3 ст. 185 КК, визнав обвинуваченого винним у їх вчиненні та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Разом із тим, на підставі ст.75 КК звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 3 роки.

Однак вироком Чернівецького апеляційного суду від 14 липня 2022 року вирок місцевого суду скасовано та ухвалено новий, яким призначене реальне покарання в 5 років тюрми без застосування іспитового строку.

Підстави розгляду кримінального провадження ОП ККС ВС

Підставою для передачі справи на розгляд ОП ККС стала необхідність формування єдиного правозастосовного підходу щодо тлумачення кваліфікуючої ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК, «в умовах воєнного або надзвичайного стану» як такої, що є тотожною за своїм змістом з такою обставиною, що обтяжує покарання, як «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» (п. 1 ч. 2 ст. 67 КК). ОП залишено без зміни вирок апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ОП: ОП зазначає, що Верховна Рада 3 березня прийняла згаданий Закон №2117-IX «Про внесення змін до ККУ щодо посилення відповідальності за мародерство», яким внесла зміни до частини четвертої статей 185–187, 189 та 191 КК однакового змісту: їх доповнено кваліфікуючою ознакою вчинення злочинів «в умовах воєнного або надзвичайного стану».

З 7 березня 2022 року (після набрання чинності Законом № 2117-IX) вчинення крадіжки в умовах воєнного стану кваліфікується за ч. 4 ст. 185 КК.

Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану законодавець врахував як чинник, який суттєво підвищує суспільну небезпеку будь-якої крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, що обумовлює кваліфікацію вчиненого за відповідною частиною ст. 185 КК. Водночас приймати закони в Україні повноважна тільки ВРУ, що передбачено п. 3 ч. 1 ст. 85 Конституції України, натомість відповідно до ст. 2 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» завданням суду є здійснення правосуддя.

Таким чином, суд шляхом здійснення правосуддя лише застосовує норми закону, однак не може перебирати на себе функції законодавчого органу та своїми рішеннями відступати від правових норм чи змінювати їх, тим самим спотворювати закріплену в них законодавчу мету.

Отже, з урахуванням змін, внесених Законом від 3 березня 2022 року №2117-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство», норма закону України про кримінальну відповідальність, передбачена ч. 4 ст. 185 КК, підлягає застосуванню у разі «вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного або надзвичайного стану», а «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» (п. 11 ч. 1 ст. 67 КК) як обставина, що обтяжує покарання, може бути врахована судом лише в аспекті індивідуалізації кримінальної відповідальності.

Висновок щодо застосування положень ч. 4 ст. 185 КК за кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану»:

За ч. 4 ст. 185 КК кримінальна відповідальність передбачена за вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного або надзвичайного стану на території, на якій він введений.

Автор: Наталя Мамченко

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