В полиции посоветовали, как безопасно задонатить на защиту Украины и не попасть на крючок мошенников

Киберполиция предоставила рекомендации для благотворителей.

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Как отмечают в киберполиции, волонтерское движение в Украине стало положительным феноменом, продемонстрировавшим миру единство нашего общества и готовность противостоять агрессору, впрочем, мошенники быстро уловили тренд и начали выдавать себя за волонтеров или даже целые благотворительные фонды и организации, чтобы присвоить донаты для защитников и защитниц Украины.

Киберполиция подготовила рекомендации:

Как проверить частное лицо или волонтера

В полиции пишут, что если вас просят сбросить деньги на сбор ваши друзья или знакомые, и вы доверяете этим людям, проблем возникнуть не должно. Но стоит убедиться, что сообщение опубликовано действительно этим человеком, а не мошенником, получившим доступ к аккаунту пользователя. Для этого свяжитесь с этим знакомым другими каналами связи.

В других случаях для проверки такого сбора в кибеполиции советуют предпринять следующие шаги:

попросите отчеты за предыдущие периоды и сборы;

узнайте больше об этом лице или волонтере, в частности, сотрудничают ли они с известными организациями или публичными лицами. В таком случае на официальных страницах соответствующих организаций и инфлюэнсеров должна быть также информация о совместной деятельности;

есть ли у них награды или знаки отличия за помощь и отзывы о деятельности;

освещена ли работа волонтера или частного лица в информационном поле;

воспользуйтесь сервисом поиска изображений в Google для проверки фотографий и скриншотов документов под сбором – мошенники обычно используют украденные чужие фото в своих профилях;

проверьте подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, выдавшей документ.

Если речь идет о частном лице, следует узнать, почему такое лицо не зарегистрировано как волонтер.

Как проверить благотворительный фонд и общественную организацию

Поскольку эти структуры официально зарегистрированы, проверить их с одной стороны несколько проще, а с другой – мошенникам тоже не трудно прикрыться известными названиями и именами для своей преступной деятельности.

Итак, чтобы убедиться, что благотворительный фонд или общественная организация настоящие, рекомендуется сделать следующие шаги:

проверьте их членство в профессиональных ассоциациях;

убедитесь, что ЕГРПОУ внесен в реестры;

выясните, имеет ли БФ или ОО физическое присутствие (офис, действительные номера телефонов) и персонал;

проверьте их членство в профессиональных ассоциациях;

убедитесь, что ЕГРПОУ внесен в реестры;

выясните, есть ли БФ или ОО физическое присутствие (офис, действительные номера телефонов) и персонал;

попросите сведения об учредителях и отчетности за предыдущие годы – публичная информация, которая должна быть в свободном доступе. Отсутствие таких данных повышает вероятность того, что вы наткнулись на мошенников;

узнайте о сотрудничестве с известными организациями, волонтерами и публичными лицами;

проверьте наличие отличий и отзывов о работе;

установите, заручались ли БФ или ОО поддержкой со стороны публичных лиц;

проверьте наличие в информационном поле;

Воспользуйтесь сервисом поиска изображений в Google, как и в случае с проверкой частного лица или волонтера.

Кроме того, в полиции не рекомендуют вводить полные данные банковской карты (срок действия, CVV-код).

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