Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді Верховного Суду США у справі Трампа розділилися у думках стосовно повноважень штатів, повний текст рішення

5 суддів ВС США проти 4-х постановили, що штати також не мають повноважень застосовувати заборону 14-ї поправки, яка говорить, що ті, хто брав участь у «повстанні» після складення присяги позбавляються права знову обіймати посади, щодо будь-яких кандидатів на федеральному рівні.

Державна судова адміністрація подала до суду на Раду суддів України: що відомо

Безпрецедентний в історії судової влади України спір вирішить Верховний Суд.

Саме по собі посилання на інформацію, згенеровану ChatGPT, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами – окрема думка судді ВС

Саме по собі посилання на інформацію, що була згенерована за допомогою технологій ШІ, за відсутності інших обґрунтованих обставин, які б свідчили про недобросовісні процесуальні дії особи, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами, зазначила в окремій думці суддя ВС Ганна Вронська.

Рішення суду як нововиявлена обставина для перегляду іншого рішення суду, — позиція КАС ВС

Верховний Суд визначив, у яких випадках судове рішення може вважатися нововиявленою обставиною в аспекті преюдиційності для перегляду іншої справи.

Верховний Суд: знаходження земельної ділянки у межах буферної зони історичного ареалу Львова впливає на необхідність перевірки намірів забудови

Верховний Суд розглянув справу за позовом прокурора стосовно правомірності видачі містобудівних умов та обмежень в аспекті висотності будівництва та відстані від червоних ліній.

  1. В Україні

У поліції порадили, як безпечно задонатити на захист України і не потрапити на гачок шахраїв

23:39, 4 березня 2024
Кіберполіція надала рекомендації для благодійників.
У поліції порадили, як безпечно задонатити на захист України і не потрапити на гачок шахраїв
Джерело фото: Fabian Blank / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як зазначають у кіберполіції, волонтерський рух в Україні став позитивним феноменом, який продемонстрував світові єдність нашого суспільства і готовність протистояти агресору, утім, шахраї швидко вловили тренд і почали видавати себе за волонтерів або ж навіть цілі благодійні фонди й організації, аби привласнити донати для захисників і захисниць України.

Кіберполіція підготувала рекомендації:

Як перевірити приватну особу або волонтера

У поліції пишуть, що якщо вас просять скинути гроші на збір ваші друзі чи знайомі, і ви довіряєте цим людям, проблем виникнути не має. Але варто переконатися, що повідомлення опубліковане справді цією людиною, а не шахраєм, який отримав доступ до акаунту користувача. Для цього зв’яжіться з цим знайомим іншими каналами комунікації.

В інших випадках для перевірки такого збору у кібеполіції радять здійснити наступні кроки:

  • попросіть звіти за попередні періоди та збори;
  • дізнайтеся більше про цю особу чи волонтера, зокрема, чи співпрацюють вони з відомими організаціями чи публічними особами. У такому випадку на офіційних сторінках відповідних організацій та інфлюенсерів має також бути інформація про спільну діяльність;
  • чи є в них нагороди або відзнаки за допомогу та відгуки про діяльність;
  • чи висвітлена робота волонтера або приватної особи в інформаційному полі;
  • скористайтеся сервісом пошуку зображень в Google для перевірки фотографій та скріншотів документів під збором – шахраї, зазвичай, використовують вкрадені чужі фото у своїх профілях;
  • перевірте справжність посвідчення волонтера, зв’язавшись з організацією, яка видала документ.

Якщо мова йде про приватну особу, слід дізнатися, чому така особа не зареєстрована як волонтер.

Як перевірити благодійний фонд та громадську організацію

Оскільки ці структури є офіційно зареєстрованими, перевірити їх з одного боку дещо простіше, а з іншого – шахраям теж не важко прикритися відомими назвами й іменами для своєї злочинної діяльності.

Отже, щоб переконатися, що благодійний фонд чи громадська організація справжні, рекомендується зробити такі кроки:

  • перевірте їх членство в професійних асоціаціях;
  • переконайтеся, що ЄДРПОУ внесений до реєстрів;
  • з’ясуйте, чи має БФ або ГО фізичну присутність (офіс, дійсні номери телефонів) та персонал;
  • попросіть відомості про засновників та звітність за попередні роки – це публічна інформація, яка має бути у вільному доступі. Відсутність таких даних підвищує вірогідність того, що ви натрапили на шахраїв;
  • дізнайтеся про співпрацю з відомими організаціями, волонтерами та публічними особами;
  • перевірте наявність відзнак та відгуків про роботу;
  • встановіть, чи заручалися БФ або ГО підтримкою з боку публічних осіб;
  • перевірте присутність в інформаційному полі;
  • скористайтеся сервісом пошуку зображень в Google, як і у випадку з перевіркою приватної особи чи волонтера.

Окрім цього, у поліції не рекомендують вводити повні дані банківської картки (термін дії, CVV-код).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду