У Дніпрі викрили чоловіків, які займалися продажем зброї, серед асортименту – автомати, гранати та набої

Вартість «товару» становила від 5 000 до 120 000 гривень.

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У Дніпрі до Національної поліції надійшла інформація щодо осіб, які проводять незаконні операції зі зброєю.

Як повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, за інформацією, група місцевих мешканців займалась незаконною переробкою та продажем зброї та боєприпасів, а потенційних покупців шукали через месенджери і приймали оплату виключно готівкою.

Загалом, пишуть у поліції, у фігурантів вилучили реактивну протитанкову гранату РПГ-26, корпуси гранат різних типів із запалами до них, гранатометний постріл ВОГ-17, набої тощо.

Організатору та двом членам злочинної групи слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи скеровано до суду для розгляду справи по суті. Фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі.

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