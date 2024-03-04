В Днепре разоблачили мужчин, которые занимались продажей оружия, среди ассортимента – автоматы, гранаты и патроны

Стоимость «товара» составляла от 5 000 до 120 000 гривен.

В Днепре в Национальную полицию поступила информация о лицах, проводящих незаконные операции с оружием.

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, по информации, группа местных жителей занималась незаконной переделкой и продажей оружия и боеприпасов, а потенциальных покупателей искали через мессенджеры и принимали оплату исключительно наличными.

В общем, пишут в полиции, у фигурантов изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-26, корпуса гранат разных типов с запалами к ним, гранатометный выстрел ВОГ-17, патроны и т.д.

Организатору и двум членам преступной группы следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.