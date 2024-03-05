Середня зарплата в Україні: у яких сферах платять найбільше

Напрямок Інформація та телекомунікації лідирує за розміром виплат.

В Україні збільшився розмір середньої зарплати. Про це повідомили у Держстаті.

Так, за 2023 рік її розмір склав 17 442 грн, що 2 595 грн (або 17,5%) вище, ніж у 2022-му.

Найбільше отримували фахівці сфери інформація та телекомунікації – в середньому 37 946 грн.

До топ-5 найприбутковіших галузей також увійшли:

фінансова та страхова діяльність – середні 34 393 грн;

авіаційний транспорт – 31 391 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 23 413 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 23 413 грн;

державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 23395 грн.

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