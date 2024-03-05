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Щире каяття особи можливе на будь-якій стадії кримінального процесу – Верховний Суд

Про щирість каяття особи свідчить її поведінка після вчинення злочину, зазначив Верховний Суд.

Прокурор стверджував, що не був ознайомлений зі змістом вироку, бо не брав участі у розгляді справи – що вирішила Об’єднана палата ККС стосовно строків на оскарження

У касаційній скарзі прокурор вказував, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст, а копія вироку надійшла до прокуратури значно пізніше.

Суд шляхом здійснення правосуддя лише застосовує норми закону, однак не може перебирати на себе функції законодавчого органу, – позиція ОП ККС ВС

Об’єднана палата ККС ВС висловилася щодо тлумачення ознаки «в умовах воєнного стану» при кваліфікації крадіжки, за яку законодавець під час війни передбачив безальтернативну санкцію позбавлення волі від 5 років.

Судді Верховного Суду США у справі Трампа розділилися у думках стосовно повноважень штатів, повний текст рішення

5 суддів ВС США проти 4-х постановили, що штати також не мають повноважень застосовувати заборону 14-ї поправки, яка говорить, що ті, хто брав участь у «повстанні» після складення присяги позбавляються права знову обіймати посади, щодо будь-яких кандидатів на федеральному рівні.

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Середня зарплата в Україні: у яких сферах платять найбільше

07:20, 5 березня 2024
Напрямок Інформація та телекомунікації лідирує за розміром виплат.
Середня зарплата в Україні: у яких сферах платять найбільше
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В Україні збільшився розмір середньої зарплати. Про це повідомили у Держстаті.

Так, за 2023 рік її розмір склав 17 442 грн, що 2 595 грн (або 17,5%) вище, ніж у 2022-му.

Найбільше отримували фахівці сфери інформація та телекомунікації – в середньому 37 946 грн.

До топ-5 найприбутковіших галузей також увійшли:

  • фінансова та страхова діяльність – середні 34 393 грн;
  • авіаційний транспорт – 31 391 грн;
  • професійна, наукова та технічна діяльність – 23 413 грн;
  • професійна, наукова та технічна діяльність – 23 413 грн;
  • державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 23395 грн.

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