Друга «Дюна» за перший вікенд прокату зібрала уже $178 млн

Друга частина фільму «Дюна» зібрала понад $178,5 мільйона у прокаті за перші вихідні.

Джерело фото: Niko Tavernise/Warner Bros.

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Фільм «Дюна: Частина друга» режисера Дені Вільнева із Тімоті Шаламе та Зендаєю в головних ролях, що вийшов у прокат наприкінці минулого тижня, за перший вікенд прокату зібрав уже 178,5 мільйонів доларів бокс-офісу.

Цю цифру складають 97 мільйонів доларів на 71 закордонному ринку та 81,5 мільйона доларів від американського прокату, пише «Variety».

Як пише видання, Warner Bros. і Legendary Entertainment витратили 190 мільйонів доларів на виробництво та ще приблизно 100 мільйонів доларів на просування фільму світовій аудиторії.

Фільм у прокат вийшов 29 лютого. Стрічка показала найкращий з початку року старт у кінотеатрах США.

Як ми розповідали, фільм мав вийти 3 листопада 2023 року, але в серпні кіностудія перенесла премʼєру через страйк голлівудських акторів.

У інтерв’ю Empire Вільньов сказав, що сподівається зняти третю частину епіку.

«Якщо мені вдасться зняти трилогію, це буде мрія», — сказав він.

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