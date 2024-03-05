Еврокомиссия предлагает новые условия в соглашении с Украиной: что изменится для перевозчиков

Еврокомиссия предлагает новые условия для украинских перевозчиков.

Источник фото: eurointegration.com.ua

Европейская комиссия вносит предложения по внесению изменений в транспортное соглашение с Украиной, которые предусматривают ужесточение требований к украинским перевозчикам. Согласно информации, опубликованной на сайте Еврокомиссии, эти предложения имеют целью облегчить выполнение соглашения и обеспечить взаимную выгоду сторон.

В частности, они предусматривают обязательное наличие документов, подтверждающих право транспортного оператора на осуществление международных перевозок и принятие мер для борьбы с нарушениями безопасности дорожного движения и подделкой документов.

Также предложено новое предостережение, которое позволит при необходимости приостановить соглашение в случае серьезных нарушений национального рынка автомобильных перевозок.

По словам еврокомиссара по вопросам транспорта Адина-Йоаны Валеан, временные транспортные соглашения с Украиной и Молдовой оказались полезными после потери этих стран важных транспортных путей из-за российского вторжения в Украину. Однако она отметила, что новые меры могут иметь разное влияние на операторов автомобильных перевозок в Европейском Союзе. Еврокомиссия пытается найти баланс, упрощая соглашение и одновременно защищая интересы своих региональных рынков.

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