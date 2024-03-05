Єврокомісія пропонує нові умови в угоді з Україною: що зміниться для перевізників

Єврокомісія пропонує нові умови для українських перевізників.

Джерело фото: eurointegration.com.ua

Європейська комісія вносить пропозиції щодо внесення змін до транспортної угоди з Україною, які передбачають посилення вимог до українських перевізників. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Єврокомісії, ці пропозиції мають на меті полегшити виконання угоди і забезпечити взаємну вигоду сторін.

Зокрема, вони передбачають обов'язкову наявність документів, що підтверджують право транспортного оператора на здійснення міжнародних перевезень та вжиття заходів для боротьби з порушеннями безпеки дорожнього руху та підробкою документів.

Також запропоновано нове запобіжне застереження, яке дозволить при необхідності призупинити угоду у випадку серйозних порушень національного ринку автомобільних перевезень.

За словами єврокомісарки з питань транспорту Адіна-Йоани Валеан, тимчасові транспортні угоди з Україною та Молдовою виявилися корисними після втрати цих країн важливих транспортних шляхів через російське вторгнення в Україну. Однак вона зауважила, що нові заходи можуть мати різний вплив на операторів автомобільних перевезень у Європейському Союзі. Єврокомісія намагається знайти баланс, спрощуючи угоду і водночас захищаючи інтереси своїх регіональних ринків.

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