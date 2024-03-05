Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оголошено початок відбору кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Президента України

Офіс Президента повідомляє, що Конкурсна комісія буде приймати документи кандидатів на посаду судді КСУ до 31 березня.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК

Якщо будинок або автомобіль знищені, то інформація про майно все одно підлягає відображенню до моменту виключення відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або зняття транспортного засобу з обліку.

Кабмін вніс зміни до Порядку держреєстрації речових прав на нерухоме майно щодо перевірки набувача земельної ділянки

Уряд врегулював перевірку набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

  1. У світі

Єврокомісія пропонує нові умови в угоді з Україною: що зміниться для перевізників

16:55, 5 березня 2024
Єврокомісія пропонує нові умови для українських перевізників.
Єврокомісія пропонує нові умови в угоді з Україною: що зміниться для перевізників
Джерело фото: eurointegration.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія вносить пропозиції щодо внесення змін до транспортної угоди з Україною, які передбачають посилення вимог до українських перевізників. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Єврокомісії, ці пропозиції мають на меті полегшити виконання угоди і забезпечити взаємну вигоду сторін.

Зокрема, вони передбачають обов'язкову наявність документів, що підтверджують право транспортного оператора на здійснення міжнародних перевезень та вжиття заходів для боротьби з порушеннями безпеки дорожнього руху та підробкою документів.

Також запропоновано нове запобіжне застереження, яке дозволить при необхідності призупинити угоду у випадку серйозних порушень національного ринку автомобільних перевезень.

За словами єврокомісарки з питань транспорту Адіна-Йоани Валеан, тимчасові транспортні угоди з Україною та Молдовою виявилися корисними після втрати цих країн важливих транспортних шляхів через російське вторгнення в Україну. Однак вона зауважила, що нові заходи можуть мати різний вплив на операторів автомобільних перевезень у Європейському Союзі. Єврокомісія намагається знайти баланс, спрощуючи угоду і водночас захищаючи інтереси своїх регіональних ринків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду