Які наслідки несвоєчасної реєстрації податкових накладних з нульовою ставкою: відповідь ДПС

За порушення строків реєстрації, передбачених ПК, накладаються штрафні санкції.

Державна податкова служба роз’яснила, чи застосовується штраф за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкової накладної з нульовою ставкою, якщо вона складена після 8 лютого 2023 року, і відповідно до якої норми закону.

Відповідно до законодавства, учасники бізнесу повинні дотримуватися визначених строків для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Важливо пам'ятати, що ця вимога також стосується податкових накладних з нульовою ставкою, які використовуються для операцій із постачання товарів або послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

За несвоєчасну реєстрацію податкових накладних з нульовою ставкою після 8 лютого 2023 року на платників ПДВ може бути застосовано штраф у розмірі 2% обсягу постачання, але не більше 1020 гривень. Мента таких санкцій — забезпечити дотримання встановлених законом строків та підтримувати відповідність у сфері оподаткування.

Раніше ми писали, чи потрібно відображати помилково складено зайву податкову накладну в декларації з податку на додану вартість.

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