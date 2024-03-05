Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів Чорноморського флоту та дальньої авіації рф

Судді МКС видали ордери на арешт двох російських військових командирів Сергія Кобилаша та Віктора Соколова.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт командувача дальньої авіації рф Сергія Кобилаша та начальника Чорноморського флоту рф Віктора Соколова. Про це повідомили на офіційному сайті МКС.

Ордери видані в контексті ситуації в Україні та пов'язані зі злочинами, скоєними як мінімум з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Як заявили в Міжнародному кримінальному суді, Кобилаш і Соколов «імовірно несуть відповідальність за воєнний злочин, який полягає у завданні ударів по цивільних об'єктах та воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею 7(1) (k) Римського статуту».

Суд має підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини шляхом скоєння діянь спільно та/або через інших осіб, віддачу наказу про скоєння злочинів та/або за нездатність здійснювати належний контроль над силами, що знаходяться під їх командуванням.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової в зв’язку з депортацією дітей.

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