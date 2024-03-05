У Києві поліції поскаржилися на порушників паркування – що зробили правоохоронці

Патрульні розвантажили місця стоянки, призначені для осіб з інвалідністю.

До Патрульної поліції у Києві звернувся підписник, який повідомив про декількох порушників, які припаркувалися на місцях для осіб з інвалідністю біля одного з торгових центрів.

Як зазначили у поліції, за результатами звернення інспектори прибули на місце події, встановили порушників та притягнули їх до адміністративної відповідальності.

Водіям нагадують, що розмітка 1.35 — позначає місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю та транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю.

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