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Оголошено початок відбору кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Президента України

Офіс Президента повідомляє, що Конкурсна комісія буде приймати документи кандидатів на посаду судді КСУ до 31 березня.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК

Якщо будинок або автомобіль знищені, то інформація про майно все одно підлягає відображенню до моменту виключення відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або зняття транспортного засобу з обліку.

Кабмін вніс зміни до Порядку держреєстрації речових прав на нерухоме майно щодо перевірки набувача земельної ділянки

Уряд врегулював перевірку набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

  1. Суд інфо

ВРП перевела суддю Вищого адміністративного суду України до Шостого апеляційного адміністративного суду

15:53, 5 березня 2024
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення Шведа Едуарда Юрійовича на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.
ВРП перевела суддю Вищого адміністративного суду України до Шостого апеляційного адміністративного суду
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У вівторок, 5 березня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення судді Вищого адміністративного суду України Шведа Едуарда Юрійовича на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду. Про це повідомляє ВРП.

Відповідно до Закону України від 21 листопада 2023 року № 3481-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України», який набрав чинності 27 грудня 2023 року, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України може бути переведений рішенням Вищої ради правосуддя до апеляційного суду чи місцевого суду, що відповідає спеціалізації такого судді, у порядку, передбаченому статтями 53 та 82 цього Закону, без проведення конкурсу, з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

Переведення такого судді здійснюється ВРП на підставі особистої заяви протягом 30 днів з дня її надходження, незалежно від наявності у відповідному суді вакантної посади судді.

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