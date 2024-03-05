ВРП перевела суддю Вищого адміністративного суду України до Шостого апеляційного адміністративного суду

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення Шведа Едуарда Юрійовича на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

У вівторок, 5 березня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про переведення судді Вищого адміністративного суду України Шведа Едуарда Юрійовича на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду. Про це повідомляє ВРП.

Відповідно до Закону України від 21 листопада 2023 року № 3481-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України», який набрав чинності 27 грудня 2023 року, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України може бути переведений рішенням Вищої ради правосуддя до апеляційного суду чи місцевого суду, що відповідає спеціалізації такого судді, у порядку, передбаченому статтями 53 та 82 цього Закону, без проведення конкурсу, з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

Переведення такого судді здійснюється ВРП на підставі особистої заяви протягом 30 днів з дня її надходження, незалежно від наявності у відповідному суді вакантної посади судді.

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