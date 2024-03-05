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Офис Президента сообщает, что Конкурсная комиссия будет принимать документы кандидатов на должность судьи КСУ до 31 марта.

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Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

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Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

Правительство урегулировало проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

  1. Суд инфо

ВСП перевел судью Высшего административного суда Украины в Шестой апелляционный административный суд

15:53, 5 марта 2024
Высший совет правосудия принял решение о переводе Шведа Эдуарда Юрьевича на должность судьи Шестого апелляционного административного суда.
ВСП перевел судью Высшего административного суда Украины в Шестой апелляционный административный суд
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Во вторник, 5 марта Высший совет правосудия принял решение о переводе судьи Высшего административного суда Украины Шведа Эдуарда Юрьевича на должность судьи Шестого апелляционного административного суда. Об этом сообщает ВСП.

В соответствии с Законом Украины от 21 ноября 2023 г. № 3481-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 г. № 2-р/2020 по обеспечению непрерывности осуществление правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины», который вступил в силу 27 декабря 2023 года, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины может быть переведен решением Высшего совета суда в апелляционный суд местного суда, что соответствует специализации такого судьи, в порядке, предусмотренном статьями 53 и 82 настоящего Закона, без проведения конкурса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Перевод такого судьи осуществляется ВСП на основании личного заявления в течение 30 дней со дня его поступления, независимо от наличия в соответствующем суде вакантной должности судьи.

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