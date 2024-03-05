Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке двух судей.

Высший совет правосудия во вторник, 5 марта, принял решение об увольнении судей с должностей на основе общих обстоятельств. Согласно решению Совета, было принято решение об увольнении по представлению заявлений об отставке:

Васильченко Виталия Васильевича - судьи Каменско-Днепровского районного суда Запорожской области, который был командирован в Залещицкий районный суд Тернопольской области.

Гаврилова Виктора Анатольевича - судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

Это решение было принято во время заседания Высшего совета правосудия, которое состоялось 5 марта 2024 года. Сейчас оба судьи прекратили свою деятельность в соответствующих судебных учреждениях.

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