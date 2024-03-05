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Объявлено начало отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Президента Украины

Офис Президента сообщает, что Конкурсная комиссия будет принимать документы кандидатов на должность судьи КСУ до 31 марта.

За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

Правительство урегулировало проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

  1. Суд инфо

Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей

15:49, 5 марта 2024
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке двух судей.
Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей
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Высший совет правосудия во вторник, 5 марта, принял решение об увольнении судей с должностей на основе общих обстоятельств. Согласно решению Совета, было принято решение об увольнении по представлению заявлений об отставке:

Васильченко Виталия Васильевича - судьи Каменско-Днепровского районного суда Запорожской области, который был командирован в Залещицкий районный суд Тернопольской области.

Гаврилова Виктора Анатольевича - судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

Это решение было принято во время заседания Высшего совета правосудия, которое состоялось 5 марта 2024 года. Сейчас оба судьи прекратили свою деятельность в соответствующих судебных учреждениях. 

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