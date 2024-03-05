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Давид Арахамия объяснил, почему Верховная Рада отменила пленарные заседания на текущую неделю

15:30, 5 марта 2024
Ранее депутаты пожаловались, что пленарные заседания были отменены.
Давид Арахамия объяснил, почему Верховная Рада отменила пленарные заседания на текущую неделю
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В Верховной Раде Украины отменено заседание на 6-8 марта. Об этом сообщали народные депутаты.

Руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил, почему парламент упразднил пленарные заседания на текущую неделю.

«Многие вопросы относительно формата работы ВР на этой неделе.

Хочу напомнить, что с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада работает в режиме пленарного заседания. Это позволяет нам, во-первых, собираться в любое время и принимать решения, а во-вторых, оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами.

Поэтому невозможно отменить то, что продолжается и по факту и согласно Регламенту», — отметил нардеп.

Также Давид Арахамия рассказал о планах парламентариев на ближайшее время.

«Мы неоднократно говорили о том, что по аналогии работы в округах депутаты будут больше работать с военными – на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации.

Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда она будет выполнена – они вернутся к работе в сессионном зале.

Такие вещи не могут и не должны анонсироваться по вопросам безопасности. Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не помешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь во что бы то ни стало и в любой момент.

А что касается планов оппозиции на ближайшее время, то кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию. Кто-то в командировках, которые выбивались в Европарламенте. Другие хотели заняться правкотерроризмом, еще одни – выступлениями и трансляциями в ТикТок. Это явно не то, чего ждут наши военные и наши партнеры. И это не то, что приближает Победу», — подчеркнул нардеп.

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