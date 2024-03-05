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Давид Арахамія пояснив, чому Верховна Рада скасувала пленарні засідання на поточний тиждень

15:30, 5 березня 2024
Раніше депутати поскаржилися, що пленарні засідання були скасовані.
Давид Арахамія пояснив, чому Верховна Рада скасувала пленарні засідання на поточний тиждень
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У Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. Про це повідомляли народні депутати.

Керівник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія пояснив, чому парламент скасував пленарні засідання на поточний тиждень.

«Багато питань щодо формату роботи ВР цього тижня.

Хочу нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами.

Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з Регламентом», — зазначив нардеп.

Також Давид Арахамія розповів про плани парламентарів на найближчий час.

«Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації.

Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі.

Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки. Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент.

А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок. Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери. І це точно не те, що наближає Перемогу», — наголосив нардеп.

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