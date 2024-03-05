У горах 30-річний чоловік три дні блукав без їжі та води – хотів пробратися в Словаччину, але ледь не вмер

Чоловіка, який лежав на землі, побачили прикордонники, які патрулювали ділянку.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонний наряд, який патрулював гірську ділянку, під час несення служби побачив людину, яка лежала на землі. Чоловік був вкрай виснажений.

У ДПСУ розповідають, що вияснилося, що чоловік уже три дні блукає у горах без їжі та води. 30-річний громадянин мав намір пробратися до Словаччини. Він самостійно проклав маршрут по онлайн картах. Однак, долаючи складну місцевість, чоловік не втримався на скелі та впав з крутого схилу. Під час падіння він втратив мобільний телефон, тож не міг подзвонити та покликати на допомогу. Він намагався продовжувати рух, однак, через отримані під час падіння травми, пересувався повільно, часом повз і на третій день голоду та зневоднення зміг подолати лише 500 метрів. Коли його знайшли прикордонники, чоловік геть втратив сили та заснув на землі.

Чоловіку надали невідкладну допомогу та викликали швидку. Водночас на нього склали адміністративно-процесуальні документи за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу буде передано до суду.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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