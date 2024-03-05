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  1. В Україні

До суду скерували справу про підривну діяльність ексдепутата Євгена Мураєва: йому загрожує до 15 років тюрми

15:07, 5 березня 2024
Колишнього нардепа звинувачують у підривній діяльності на користь рф.
До суду скерували справу про підривну діяльність ексдепутата Євгена Мураєва: йому загрожує до 15 років тюрми
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Справу щодо керівника забороненої партії «Наші», екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь рф, передали до суду. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.

«Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення рф», — наголосили в СБУ.

Так, у зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта.

На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

В СБУ нагадали, що восени 2022 року правоохоронці провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві.

Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

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