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  1. В Украине

В суд направили дело о взрывной деятельности экс-депутата Евгения Мураева: ему грозит до 15 лет тюрьмы

15:07, 5 марта 2024
Бывшего нардепа обвиняют в взрывной деятельности в пользу рф.
В суд направили дело о взрывной деятельности экс-депутата Евгения Мураева: ему грозит до 15 лет тюрьмы
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Дело в отношении руководителя запрещенной партии «Наши», экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу России, передали в суд. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило следствие, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал для распространения кремлевской пропаганды в Украине.

«Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения в РФ», — подчеркнули в СБУ.

Так, в этой связи в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

Экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.

На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что осенью 2022 правоохранители провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве.

В ходе следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным.

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