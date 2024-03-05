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$85 000 за аренду земли: дело в отношении нардепа Анатолия Гунько назначено для рассмотрения

15:41, 5 марта 2024
Коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении народного депутата и его сообщника, разоблаченных на получении 85 тысяч долларов взятки.
$85 000 за аренду земли: дело в отношении нардепа Анатолия Гунько назначено для рассмотрения
Фото: focus.ua
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Назначено к рассмотрению дело в отношении народного депутата Анатолия Гунько, обвиняемого в получении 85 тысяч долларов за аренду земли. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, 5 марта по результатам подготовительного разбирательства коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении народного депутата и его сообщника, которых в прошлом году разоблачили на получении 85 тысяч долларов неправомерной выгоды за обеспечение предоставления частному предприятию в аренду государственных земель.

Заседание назначено на 13.00 14 марта 2024 года.

В САП напомнили детали дела.

В частности, установлено, что депутат, одновременно являвшийся Председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины, подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, которые находились в постоянном пользовании государственного предприятия академии аграрных наук, и дальнейшего не препятствования в хозяйственной деятельности, имея целью завладеть такими средствами.

Нардеп выразил просьбу предпринимателю передать «вознаграждение», которое достигает 221 тысячи долларов – из расчета 130 долларов за 1 га государственной земли.

Народный депутат и два его сообщника разоблачены с поличным сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тысяч долларов.

В прокуратуре отметили, что материалы, касающиеся одного из сообщников нардепа, выделены в отдельное производство в связи с ее розыском.

В САП не называют фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет об Анатолии Гунько.

Ранее НАБУ показало видео задержания нардепа Гунько, разоблаченного на взятке в $85 000.

Добавим, из «Слуги Народа» исключили Анатолия Гунько и Богдана Торохтия.

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