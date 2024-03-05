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В законопроекте о мобилизации предлагают три способа подачи информации в ТЦК – что известно

15:04, 5 марта 2024
Также, если в первой версии законопроекта Минобороны предлагало больше ограничений для «уклонистов», то в нынешнем законопроекте остались только три.
В законопроекте о мобилизации предлагают три способа подачи информации в ТЦК – что известно
Источник фото: sluga-narodu.com
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Как отметил народный депутат и заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, продолжается работа над законопроектом №10449 по мобилизации. По словам нардепа, в Комитете считают, что граждане должны иметь право подавать свои данные в ТЦК разными способами. В то же время в вопросе о демобилизации военнослужащих парламент ожидает на дополнительную информацию от Генштаба.

В настоящее время рассматриваются три варианта подачи информации в территориальные центры комплектования:

  • лично прийти и обновить данные
  • сделать это в ЦНАПе
  • зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн без посещения ТЦК.

«Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны встать на учет и выполнять свой военный долг», - объяснил политик.

Также он отметил, что в первой версии законопроекта Минобороны предлагало больше ограничений для «уклонистов», но в нынешнем законопроекте остались только три предложения:

  • временный запрет на выезд за границу,
  • временное ограничение в праве управления транспортными средствами
  • временная блокировка счетов в банках.

В то же время Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой.

«Сейчас по поводу «уклонистов» обсуждается три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой. В то же время, последнее слово за народными депутатами, которые будут в сессионном зале поддерживать или отклонять определенные предложения», - сказал парламентарий.

По его словам, также сейчас в Комитете ведется активная дискуссия по поводу вопроса о демобилизации тех людей, которые отслужили 36 месяцев. Народный депутат подчеркнул, что прежде, чем принять решение, нужно получить цифры от Генштаба.

«Мы должны опираться на конкретные цифры и ждем их от Генштаба», - подчеркнул народный депутат.

Ранее мы писали, что НАПК проанализировало законопроект Кабмина №10449 о мобилизации и указало на усложнение правового механизма судебной защиты гражданами своих прав.

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