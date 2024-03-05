В законопроекте о мобилизации предлагают три способа подачи информации в ТЦК – что известно

Также, если в первой версии законопроекта Минобороны предлагало больше ограничений для «уклонистов», то в нынешнем законопроекте остались только три.

Источник фото: sluga-narodu.com

Как отметил народный депутат и заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, продолжается работа над законопроектом №10449 по мобилизации. По словам нардепа, в Комитете считают, что граждане должны иметь право подавать свои данные в ТЦК разными способами. В то же время в вопросе о демобилизации военнослужащих парламент ожидает на дополнительную информацию от Генштаба.

В настоящее время рассматриваются три варианта подачи информации в территориальные центры комплектования:

лично прийти и обновить данные

сделать это в ЦНАПе

зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн без посещения ТЦК.

«Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны встать на учет и выполнять свой военный долг», - объяснил политик.

Также он отметил, что в первой версии законопроекта Минобороны предлагало больше ограничений для «уклонистов», но в нынешнем законопроекте остались только три предложения:

временный запрет на выезд за границу,

временное ограничение в праве управления транспортными средствами

временная блокировка счетов в банках.

В то же время Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой.

«Сейчас по поводу «уклонистов» обсуждается три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой. В то же время, последнее слово за народными депутатами, которые будут в сессионном зале поддерживать или отклонять определенные предложения», - сказал парламентарий.

По его словам, также сейчас в Комитете ведется активная дискуссия по поводу вопроса о демобилизации тех людей, которые отслужили 36 месяцев. Народный депутат подчеркнул, что прежде, чем принять решение, нужно получить цифры от Генштаба.

«Мы должны опираться на конкретные цифры и ждем их от Генштаба», - подчеркнул народный депутат.

Ранее мы писали, что НАПК проанализировало законопроект Кабмина №10449 о мобилизации и указало на усложнение правового механизма судебной защиты гражданами своих прав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.