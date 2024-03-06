Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил новую редакцию порядка назначения органов сертификации авто

Правительство утвердило в новой редакции Порядок назначения, отказа в назначении и аннулировании назначения органа по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств.

Длительность отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве не влияет на наличие состава дезертирства, основной признак это цель – Верховный Суд

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и одних суток, но это имеет значение только для назначения наказания, отметил Верховный Суд.

Европейский суд по правам человека указал, что требование к Telegram расшифровать чаты пользователей нарушает Конвенцию

ЕСПЧ указал, что требование к Telegram расшифровать чаты нарушает саму суть права на уважение частной жизни и, следовательно, нарушает статью 8 Конвенции.

За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

У военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев подчеркнул, что обновление данных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом.

  1. Общество
  2. / В мире

Какую помощь могут рассчитывать украинские беженцы в Польше: детали

08:56, 6 марта 2024
В частности, для граждан Украины продлили ряд выплат.
Какую помощь могут рассчитывать украинские беженцы в Польше: детали
Фото: rbc.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, пострадавшие от войны, и дальше смогут получать помощь в Польше. Детали рассказало издание NV.

Проживание

Граждане Украины, прибывшие на территорию Польши после 24 февраля 2022, могут находиться легально на территории страны в течение 18 месяцев с возможностью продления данного срока. Чтобы получить разрешение на временное проживание, нужно подать соответствующее ходатайство в муниципалитет города, в который вы приехали или в управление гмины, на территории которой вы проживаете.

Рассмотрение ходатайства проходит в период с двух до шести месяцев. В случае одобрения человек сможет легально находиться на территории Польши еще не менее трех лет.

Денежная помощь

После начала полномасштабной войны Польша ввела финансовую помощь для беженцев из Украины. В частности, есть несколько видов помощи – одноразовая и регулярная. Так, пострадавшие от российской агрессии могут один раз получить выплату в 300 злотых на человека, если въехали на территорию страны после 24 февраля 2022 года, а также имеют польский идентификационный номер PESEL. Эта помощь оказывается именно на человека, поэтому, например, если семья состоит из двух родителей и двух детей, то вместе они могут получить 1200 злотых.

Решение о начислении пособия принимается на местном уровне. Чтобы получить выплату, нужно подать прошение об этом в орган местного самоуправления того населенного пункта, где вы находитесь на постоянной основе. Деньги начисляются через Bank Polski, и их можно будет получить наличными в отделении банка.

Также правительство предусматривает дополнительную поддержку для семей с детьми, вынужденно покинувших свои дома из-за войны. Программа называется Семья 800+.

Согласно ее условиям, семьи, в которых есть дети младше 18 лет, могут получить пособие в размере 800 злотых на ребенка в месяц. Документы в помощь принимает Заведение Социального Страхования (Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS). Для оформления потребуется PESEL лица, подающего заявление, а также PESEL ребенка/детей, на которого/каких подается заявление о получении помощи. Также потребуется польский телефонный номер, электронная почта и номер счета в польском банке.

Другие выплаты для украинцев в Польше, которые продлили до конца июня 2024:

  • программа Семейный попечительский капитал (Rodzinny kapitał opiekuńczy), в рамках которого семьи с детьми в возрасте от 12 до 35 месяцев могут получить единовременно 12 тысяч злотых;
  • программа Dobry Start, также известная как 300+, предусматривает выплату 300 злотых на ребенка школьного возраста раз в год — деньги можно потратить на приобретение необходимых школьных принадлежностей;
  • zasiłek rodzinny — семейная помощь для малоимущих;
  • Becikowe – выплата в связи с беременностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду