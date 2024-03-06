Какую помощь могут рассчитывать украинские беженцы в Польше: детали

В частности, для граждан Украины продлили ряд выплат.

Фото: rbc.ua

Украинцы, пострадавшие от войны, и дальше смогут получать помощь в Польше. Детали рассказало издание NV.

Проживание

Граждане Украины, прибывшие на территорию Польши после 24 февраля 2022, могут находиться легально на территории страны в течение 18 месяцев с возможностью продления данного срока. Чтобы получить разрешение на временное проживание, нужно подать соответствующее ходатайство в муниципалитет города, в который вы приехали или в управление гмины, на территории которой вы проживаете.

Рассмотрение ходатайства проходит в период с двух до шести месяцев. В случае одобрения человек сможет легально находиться на территории Польши еще не менее трех лет.

Денежная помощь

После начала полномасштабной войны Польша ввела финансовую помощь для беженцев из Украины. В частности, есть несколько видов помощи – одноразовая и регулярная. Так, пострадавшие от российской агрессии могут один раз получить выплату в 300 злотых на человека, если въехали на территорию страны после 24 февраля 2022 года, а также имеют польский идентификационный номер PESEL. Эта помощь оказывается именно на человека, поэтому, например, если семья состоит из двух родителей и двух детей, то вместе они могут получить 1200 злотых.

Решение о начислении пособия принимается на местном уровне. Чтобы получить выплату, нужно подать прошение об этом в орган местного самоуправления того населенного пункта, где вы находитесь на постоянной основе. Деньги начисляются через Bank Polski, и их можно будет получить наличными в отделении банка.

Также правительство предусматривает дополнительную поддержку для семей с детьми, вынужденно покинувших свои дома из-за войны. Программа называется Семья 800+.

Согласно ее условиям, семьи, в которых есть дети младше 18 лет, могут получить пособие в размере 800 злотых на ребенка в месяц. Документы в помощь принимает Заведение Социального Страхования (Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS). Для оформления потребуется PESEL лица, подающего заявление, а также PESEL ребенка/детей, на которого/каких подается заявление о получении помощи. Также потребуется польский телефонный номер, электронная почта и номер счета в польском банке.

Другие выплаты для украинцев в Польше, которые продлили до конца июня 2024:

программа Семейный попечительский капитал (Rodzinny kapitał opiekuńczy), в рамках которого семьи с детьми в возрасте от 12 до 35 месяцев могут получить единовременно 12 тысяч злотых;

программа Dobry Start, также известная как 300+, предусматривает выплату 300 злотых на ребенка школьного возраста раз в год — деньги можно потратить на приобретение необходимых школьных принадлежностей;

zasiłek rodzinny — семейная помощь для малоимущих;

Becikowe – выплата в связи с беременностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.