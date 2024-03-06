На яку допомогу можуть розраховувати українські біженці в Польщі: деталі

Зокрема, для громадян України продовжили низку виплат.

Фото: rbc.ua

Українці, які постраждали від війни, й надалі зможуть отримувати допомогу в Польщі. Деталі розповіло видання NV.

Проживання

Громадяни України, які прибули на територію Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть перебувати легально на території країни протягом 18 місяців з можливістю продовження даного терміну. Аби отримати дозвіл на тимчасове проживання, потрібно подати відповідне клопотання у муніципалітет міста, до якого ви приїхали або в управління гміни, на території якої ви проживаєте.

Розгляд клопотання відбувається у період з двох до шести місяців. У разі схвалення, людина зможе легально перебувати на території Польщі ще щонайменше три роки.

Грошова допомога

Після початку повномасштабної війни, Польща запровадила фінансову допомогу для біженців з України. Зокрема, є кілька видів допомоги — одноразова та регулярна. Так, постраждалі від російської агресії можуть один раз отримати виплату у 300 злотих на особу, якщо заїхали на територію країни після 24 лютого 2022 року, а також мають польський ідентифікаційний номер PESEL. Ця допомога надається саме на особу, тож, наприклад, якщо родина складається з двох батьків і двох дітей, то разом вони можуть отримати 1200 злотих.

Рішення про нарахування допомоги приймається на місцевому рівні. Аби отримати виплату, треба подати прохання про це в орган місцевого самоврядування того населеного пункту, де ви перебуваєте на постійній основі. Гроші нараховуються через Bank Polski, і їх можна буде отримати готівкою у відділенні банку.

Також уряд передбачає додаткову підтримку для родин з дітьми, які вимушено покинули свої будинки через війну. Програма називається Сім'я 800+.

Відповідно до її умов, родини, в яких є діти молодше 18 років, можуть отримати допомогу у розмірі 800 злотих на дитину на місяць. Документи на допомогу приймає Заклад Соціального Страхування (Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS). Для оформлення знадобиться PESEL особи, яка подає заяву, а також PESEL дитини/дітей, на яку/яких подається заява щодо отримання допомоги. Також потрібно буде польский телефонний номер, електронна пошта і номер рахунку в польському банку.

Інші виплати для українців в Польщі, які продовжили до кінця червня 2024 року:

програма Сімейний опікунський капітал (Rodzinny kapitał opiekuńczy), в рамках якого родини з дітьми віком від 12 до 35 місяців можуть отримати одноразово 12 тисяч злотих;

програма Dobry Start, яка також відома як 300+, передбачає виплату 300 злотих на дитину шкільного віку раз на рік — гроші можна витратити на придбання необхідного шкільного приладдя;

zasiłek rodzinny — сімейна допомога для малозабезпечених;

Becikowe — виплата у зв’язку з вагітністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.