У законопроєкті про мобілізацію пропонують три способи подачі інформації в ТЦК – що відомо

Також, якщо першій версії законопроєкту Міноборони пропонувало більше обмежень для «ухилянтів», то в нинішньому законопроєкті залишилися тільки три.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Як зазначив народний депутат та заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, триває робота над законопроєктом щодо мобілізації. За словами нардепа, у Комітеті вважають, що громадяни повинні мати право подавати свої дані в ТЦК різними способами. Водночас с питанні про демобілізацію військовослужбовців парламент очікує на додаткову інформацію від Генштабу.

Наразі розглядаються три варіанти подачі інформації в територіальні центри комплектування:

особисто прийти й оновити дані

зробити це у ЦНАПі

зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.

«Оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок», - пояснив політик.

Також він зазначив, що в першій версії законопроєкту Міноборони пропонувало більше обмежень для «ухилянтів», але в нинішньому законопроєкті залишилися тільки три пропозиції:

тимчасова заборона на виїзд за кордон,

тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами

тимчасове блокування рахунків у банках.

Водночас Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою.

«Зараз щодо «ухилянтів» обговорюється три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції», - сказав парламентарій.

За його словами, також зараз у Комітеті ведеться активна дискусія з приводу питання про демобілізацію тих людей, які відслужили 36 місяців. Народний депутат наголосив, що перш ніж ухвалити рішення, потрібно отримати цифри від Генштабу.

«Ми повинні спиратися на конкретні цифри й чекаємо їх від Генштабу», - наголосив народний депутат.

Раніше ми писали, що НАЗК проаналізувало законопроєкт Кабміну №10449 про мобілізацію і вказало на ускладнення правового механізму судового захисту громадянами своїх прав.

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