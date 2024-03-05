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$85 000 за оренду землі: справу стосовно нардепа Анатолія Гунька призначено до розгляду

15:41, 5 березня 2024
Колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно народного депутата та його спільника, яких викрили на одержанні 85 тисяч доларів хабаря.
$85 000 за оренду землі: справу стосовно нардепа Анатолія Гунька призначено до розгляду
Фото: focus.ua
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Призначено до розгляду справу стосовно народного депутата Анатолія Гунька, який обвинувачується в одержанні 85 тисяч доларів за оренду землі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, 5 березня за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно народного депутата та його спільника, яких минулого року викрили на одержанні 85 тисяч доларів неправомірної вигоди за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель.

Засідання призначено на 13:00 14 березня 2024 року.

У САП нагадали деталі справи.

Зокрема, встановлено, що депутат, який одночасно був Головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для службових осіб Академії та керівника місцевого органу державної влади за забезпечення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що перебували у постійному користуванні державного підприємства академії аграрних наук, та подальшого неперешкоджання у господарській діяльності, маючи на меті заволодіти такими коштами.

Нардеп висловив прохання підприємцю передати «винагороду», яка сягає 221 тисячу доларів– з розрахунку 130 доларів за 1 га державної землі.

Народного депутата та двох його спільників викрито на гарячому одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме 85 тисяч доларів.

У прокуратурі зауважили, що матеріали стосовно одного зі спільників нардепа виділені в окреме провадження у зв’язку з її розшуком.

У САП не називають призвіще нардепа, але, за даними ЗМІ, мова йде про Анатолія Гунька.

Раніше НАБУ показало відео затримання нардепа Гунька, якого викрили на хабарі у $85 000.

Нагадаємо, зі «Слуги Народу» виключили Анатолія Гунька та Богдана Торохтія.

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