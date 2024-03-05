В горах 30-летний мужчина три дня бродил без еды и воды – хотел пробраться в Словакию, но чуть не умер

Мужчину, который лежал на земле, увидели пограничники, патрулировавшие участок.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничный наряд, патрулировавший горный участок, во время несения службы увидел лежащего на земле человека. Мужчина был крайне истощен.

В ГПСУ рассказывают, что выяснилось, что мужчина уже три дня бродит в горах без еды и воды. 30-летний гражданин намеревался пробраться в Словакию. Он самостоятельно проложил маршрут по онлайн картам. Однако, преодолевая сложную местность, мужчина не удержался на скале и свалился с крутого склона. Во время падения он потерял мобильный телефон, поэтому не мог позвонить и вызвать помощь. Он пытался продолжать движение, однако, из-за полученных при падении травм, передвигался медленно, иногда полз и на третий день голода и обезвоживания смог преодолеть всего 500 метров. Когда его нашли пограничники, мужчина потерял силы и уснул на земле.

Мужчине оказали неотложную помощь и вызвали скорую. В то же время на него составили административно-процессуальные документы по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело будет передано в суд.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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