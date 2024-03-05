Вища рада правосуддя відправила у відставку двох суддів

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів.

Вища рада правосуддя у вівторок, 5 березня, ухвалила рішення щодо звільнення суддів з посад на основі загальних обставин. Згідно з рішенням Ради, було прийнято рішення про звільнення за поданням заяв про відставку:

Васильченка Віталія Васильовича – судді Кам’янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області, який був відряджений до Заліщицького районного суду Тернопільської області.

Гаврилова Віктора Анатолійовича – судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Це рішення було прийнято під час засідання Вищої ради правосуддя, яке відбулося 5 березня 2024 року. Наразі обидва судді припинили свою діяльність у відповідних судових установах.

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