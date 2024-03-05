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Оголошено початок відбору кандидатів на посаду судді КСУ за квотою Президента України

Офіс Президента повідомляє, що Конкурсна комісія буде приймати документи кандидатів на посаду судді КСУ до 31 березня.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

Як задекларувати знищене майно: роз’яснення НАЗК

Якщо будинок або автомобіль знищені, то інформація про майно все одно підлягає відображенню до моменту виключення відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або зняття транспортного засобу з обліку.

Кабмін вніс зміни до Порядку держреєстрації речових прав на нерухоме майно щодо перевірки набувача земельної ділянки

Уряд врегулював перевірку набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя відправила у відставку двох суддів

15:49, 5 березня 2024
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку двох суддів.
Вища рада правосуддя відправила у відставку двох суддів
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Вища рада правосуддя у вівторок, 5 березня, ухвалила рішення щодо звільнення суддів з посад на основі загальних обставин. Згідно з рішенням Ради, було прийнято рішення про звільнення за поданням заяв про відставку:

Васильченка Віталія Васильовича – судді Кам’янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області, який був відряджений до Заліщицького районного суду Тернопільської області.

Гаврилова Віктора Анатолійовича – судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Це рішення було прийнято під час засідання Вищої ради правосуддя, яке відбулося 5 березня 2024 року. Наразі обидва судді припинили свою діяльність у відповідних судових установах.

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