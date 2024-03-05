В Киеве полиции пожаловались на нарушителей парковки – что сделали правоохранители

Патрульные разгрузили места стоянки, предназначенные для лиц с инвалидностью.

В Патрульную полицию в Киеве обратился подписчик, сообщивший о нескольких нарушителях, которые припарковались на местах для лиц с инвалидностью возле одного из торговых центров.

Как отметили в полиции, по результатам обращения инспекторы прибыли на место происшествия, установили нарушителей и привлекли их к административной ответственности.

Водителям напоминают, что разметка 1.35 — обозначает места для парковки индивидуального транспорта лиц с инвалидностью и транспортных средств, перевозящих лиц с инвалидностью.

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