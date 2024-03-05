Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих Черноморским флотом и дальней авиацией рф

Судьи МКС выдали ордера на арест двух российских военных командиров Сергея Кобылаша и Виктора Соколова.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест командующего дальней авиацией рф Сергея Кобылаша и начальника Черноморского флота рф Виктора Соколова. Об этом сообщили на официальном сайте МУС.

Ордеры выданы в контексте ситуации в Украине и связаны с преступлениями, совершенными как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Как заявили в Международном уголовном суде, Кобылаш и Соколов «вероятно несут ответственность за военное преступление, которое заключается в нанесении ударов по гражданским объектам и военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного ущерба гражданскому населению или ущерба гражданским объектам, а также преступление против человечности в виде бесчеловечных действий в соответствии со статьей 7(1)(k) Римского статута».

Суд имеет основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления путем совершения деяний совместно и/или через других лиц, отдачи приказа о совершении преступлений и/или за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией детей.

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