Какие последствия несвоевременной регистрации налоговых накладных с нулевой ставкой: ответ ГНС

За нарушение сроков регистрации, предусмотренных НК, налагаются штрафные санкции.

Государственная налоговая служба разъяснила, применяется ли штраф за несвоевременную регистрацию в ЕРНН налоговой накладной с нулевой ставкой, если она составлена после 8 февраля 2023 года, и согласно какой норме закона.

Согласно законодательству, участники бизнеса должны соблюдать определенные сроки для регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН). Важно помнить, что это требование также касается налоговых накладных с нулевой ставкой, используемых для операций по поставке товаров или услуг, облагаемых налогом по нулевой ставке НДС.

За несвоевременную регистрацию налоговых накладных с нулевой ставкой после 8 февраля 2023 г. на плательщиков НДС может быть применен штраф в размере 2% объема поставки, но не более 1020 гривен. Мента таких санкций обеспечить соблюдение установленных законом сроков и поддерживать соответствие в сфере налогообложения.

Ранее мы писали, нужно ли отражать ошибочно составленную излишнюю налоговую накладную в декларации по налогу на добавленную стоимость.

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