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Во Львове женщина организовала «клуб» для употребления наркотиков

22:36, 10 апреля 2024
Во Львове будут судить женщину, которая занималась распространением психотропных веществ и организацией мест для их употребления.
Во Львове женщина организовала «клуб» для употребления наркотиков
Источник фото: полиция Львовской области
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43-летняя жительница Львова организовала в квартире одного из домов на улице Зубривской незаконное место для употребления психотропных веществ, в частности "PVP". Она выступала в роли посредника, где "клиенты" могли приобрести запрещенные вещества. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Полицейские фиксировали несколько случаев незаконной деятельности этой женщины и задержали ее согласно процедуре, предусмотренной ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска правоохранители изъяли вещество, подобное психотропного средства "PVP", средства для фасовки и другие материальные доказательства, которые были направлены на экспертизу во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Досудебное расследование, касающееся уголовного производства по ч.2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Как отмечают правоохранители, преступнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Разоблачение злоумышленницы стало возможным благодаря совместной работе оперативников криминальной полиции и следователей отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры.

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