У Дії можна оформити довідку та виплати ВПО на сім’ю: порядок дій

Користувачі можуть оформити довідку ВПО та отримати грошову допомогу на всю свою родину в одній заяві.

Джерело фото: pravdatutnews

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про нововведення у застосунку "Дія", що полегшить отримання довідки та виплат ВПО на всю сім'ю.

Раніше в "Дії" була можливість оформлення довідки та виплат тільки на себе та дитину. Тепер же через застосунок можна подати заяву на всіх членів сім'ї, які переселилися разом з вами через війну.

Крім того, тепер можна оформити виплати на дітей, які народилися вже після переміщення. Алгоритм подачі заяви на отримання довідки ВПО на всю сім'ю такий:

Оновіть застосунок "Дія".

У розділі "Сервіси" оберіть "Отримати довідку ВПО".

Вкажіть адресу фактичного проживання та підтвердьте геолокацію.

Введіть дані членів сім'ї.

Оберіть картку єПідтримка для отримання фінансової допомоги.

Вкажіть потреби у медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі, залиште контактні дані.

Довідка ВПО з'явиться у застосунку поряд з іншими цифровими документами, а кошти надійдуть на вказану банківську картку для всіх членів сім'ї.

Варто зауважити, що особи, які виїхали за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях, не можуть отримати довідку ВПО та грошову допомогу. Цей сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки внутрішньо переміщеної особи.

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