Практика судів
  1. У світі

У рф офіційно визнали, що утримують під вартою українського журналіста Хилюка

16:39, 10 квітня 2024
Дмитра Хилюка російські військові викрали навесні 2022 року.
У рф офіційно визнали, що утримують під вартою українського журналіста Хилюка
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони росії підтвердило, що українського журналіста агентства УНІАН Дмитра Хилюка утримують під вартою. Його російські військові викрали навесні 2022 року. Про це повідомила адвокатка Хилюка Оксана Михалевич в ефірі «Громадського радіо».

За її словами, лист про перебування Хилюка на території рф отримав його батько, який раніше звертався до міноборони рф щодо свого сина.

У листі сказано, що Хилюк перебуває на території рф, і відповідно до статей ІІІ Женевської конвенції, передавати всілякі звістки про нього мають через комітет Червоного Хреста. Третя Женевська конвенція — це про поводження з військовополоненими.

«Тобто вони в цьому листі не кажуть, що він військовополонений, але посилаються на цю конвенцію, а тому, відповідно, вони його визнають військовополоненим», - повідомила вона.

Адвокатка також додала, наразі важко спрогнозувати, що може допомогти у процесі звільнення Хилюка, бо це держава-агресор, яка непрогнозована.

«Ми зверталися ще у травні 2022 році до ЄСПЛ, жодного результату це не дає. Розслідуванням його викрадення і перебування займаються «Репортери без кордонів». Міжнародна журналістська спільнота знає про цей кейс», – сказала Михалевич.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вимога ТЦК буде вважатися врученою і з моменту проставлення відмітки про неможливість її вручення, а керівник ТЦК зможе ініціювати затримання ухилянта

Навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою і фізично не отримав вимогу ТЦК, вона буде вважатися врученою, і ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта відповідні обмеження.

Кого зможуть мобілізувати в апаратах судів, Вищій раді правосуддя та ВККС: що відомо

З «бронюванням» працівників апаратів судів та помічників суддів прогнозують проблеми.

Верховна Рада схвалила законопроект про мобілізацію засуджених – чи матимуть вони право звільнитися потім з військової служби

Кого та як будуть умовно-достроково звільняти від відбування покарання для проходження військової служби – парламент прийняв законопроект за основу.

За ігнорування правил військового обліку бізнес штрафуватимуть на 59,5 тисяч грн – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

У Кабміну буде місяць на розробку нових правил бронювання та критеріїв критично важливих підприємств

Законопроект про мобілізацію дає Уряду місяць на те, аби переглянути визначення підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео