У рф офіційно визнали, що утримують під вартою українського журналіста Хилюка

Дмитра Хилюка російські військові викрали навесні 2022 року.

Фото: 24tv.ua

Міністерство оборони росії підтвердило, що українського журналіста агентства УНІАН Дмитра Хилюка утримують під вартою. Його російські військові викрали навесні 2022 року. Про це повідомила адвокатка Хилюка Оксана Михалевич в ефірі «Громадського радіо».

За її словами, лист про перебування Хилюка на території рф отримав його батько, який раніше звертався до міноборони рф щодо свого сина.

У листі сказано, що Хилюк перебуває на території рф, і відповідно до статей ІІІ Женевської конвенції, передавати всілякі звістки про нього мають через комітет Червоного Хреста. Третя Женевська конвенція — це про поводження з військовополоненими.

«Тобто вони в цьому листі не кажуть, що він військовополонений, але посилаються на цю конвенцію, а тому, відповідно, вони його визнають військовополоненим», - повідомила вона.

Адвокатка також додала, наразі важко спрогнозувати, що може допомогти у процесі звільнення Хилюка, бо це держава-агресор, яка непрогнозована.

«Ми зверталися ще у травні 2022 році до ЄСПЛ, жодного результату це не дає. Розслідуванням його викрадення і перебування займаються «Репортери без кордонів». Міжнародна журналістська спільнота знає про цей кейс», – сказала Михалевич.

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