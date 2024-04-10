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Євроінтеграція ринку послуг автотранспорту: Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект

17:31, 10 квітня 2024
Документ передбачає впровадження механізму підтвердження бездоганної ділової репутації автомобільних перевізників та забезпечує цифровізацію державних послуг.
Євроінтеграція ринку послуг автотранспорту: Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект
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Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури рекомендував до другого читання та ухвалення в цілому законопроект №4560.  Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ключова мета документу – врегулювати ринок послуг автомобільного транспорту та його діяльність відповідно до норм Європейського Союзу. Фактично, йдеться про євроінтеграцію послуг цієї сфери та адаптацію норм українського законодавства до актів ЄС.

Ухвалення законопроекту в цілому дозволить:

◾ Підвищити рівень надання послуг з перевезень;

◾ Забезпечити відповідність українських автомобільних перевізників вимогам ЄС;

◾ Підвищити конкурентоспроможність національних перевізників на європейському ринку автомобільних перевезень;

◾ Забезпечити цифровізацію державних послуг на автомобільному транспорті.

Схвалена редакція законопроекту визначає особливості ліцензування на автомобільному транспорті відповідно до положень Регламенту (ЄС) № 1071/2009.

Важливою нормою також є запровадження системи отримання свідоцтв професійної компетентності менеджерів (управителей) з перевезень.

Окрім цього, йдеться про впровадження механізму підтвердження бездоганної ділової репутації автомобільних перевізників. Остання – це сукупність підтвердженої інформації про первізника щодо відповідності його діяльності вимогам законодавства. Наприклад, відсутність порушень, штрафів чи інших санкцій до перевізника.

Підтримана Комітетом редакція також встановлює заходи впливу на автомобільних перевізників та норми, які регулюватимуть усі аспекти щодо адміністративних правопорушень у сфері внутрішніх та міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів.

Нагадаємо, законопроект №4560 було внесено на розгляд Верховної Ради Кабінетом Міністрів у грудні 2020 року. У жовтні 2022 року народні депутати схвалили проект закону у першому читанні.

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