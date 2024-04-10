Досьє кандидата на посаду судді стане електронним з 1 травня

Питання доступу до досьє кандидата на посаду судді в електронній формі для осіб, які не є представниками ВККС, буде вирішене окремо.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 10 квітня визначила, що досьє кандидата на посаду судді буде формуватися в електронній формі.

Згідно з рішенням Комісії, відповідний порядок ведення досьє набуває чинності з 1 травня 2024 року.

Разом з тим, питання порядку доступу до електронного досьє кандидата на посаду судді для осіб, які не є представниками ВККС, буде вирішене Комісією окремо.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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