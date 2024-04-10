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Дети-ВПЛ и дети военнослужащих получили право на бесплатные путевки в Артек в 2024 году

23:48, 10 апреля 2024
Основная часть украинского Артека сейчас находится на Закарпатье.
Дети-ВПЛ и дети военнослужащих получили право на бесплатные путевки в Артек в 2024 году
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Дети-ВПЛ и дети военнослужащих в 2024 году будут получать бесплатные путевки на оздоровление в украинский Артек, основная часть которого сейчас находится в закарпатском регионе. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

К списку категорий детей, получающих бесплатные путевки в Артек, на 2024 год добавились еще три:

  • Дети участников боевых действий, в том числе и добровольцев, определенных в пунктах 19-24 части 1 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • Дети погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, определенных в части первой 10-1 этого же Закона;
  • Дети, зарегистрированные как ВПЛ, получающие пособие на жительство ВПЛ.

Как и в прошлом году, в 2024 году бесплатные путевки также будут предоставлять следующим детям:

  • Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • Родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одной приемной семье или ДБСТ;
  • Дети из малообеспеченных семей;
  • Дети, один из родителей которых погиб, пропал без вести или умер от ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного в зоне проведения АТО, осуществления мер национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, зоне боевых действий.

Первоочередно оздоравливаться в Артеке смогут дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, родные дети родителей-воспитателей и приемных родителей, дети-ВПЛ, переместившиеся из регионов активных боевых действий и оккупированных территорий. Уделить внимание этим детям при распределении путевок областным и Киевской городской администрации рекомендует Министерство социальной политики.

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