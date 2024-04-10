Дети-ВПЛ и дети военнослужащих получили право на бесплатные путевки в Артек в 2024 году

Дети-ВПЛ и дети военнослужащих в 2024 году будут получать бесплатные путевки на оздоровление в украинский Артек, основная часть которого сейчас находится в закарпатском регионе. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
К списку категорий детей, получающих бесплатные путевки в Артек, на 2024 год добавились еще три:
Как и в прошлом году, в 2024 году бесплатные путевки также будут предоставлять следующим детям:
Первоочередно оздоравливаться в Артеке смогут дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, родные дети родителей-воспитателей и приемных родителей, дети-ВПЛ, переместившиеся из регионов активных боевых действий и оккупированных территорий. Уделить внимание этим детям при распределении путевок областным и Киевской городской администрации рекомендует Министерство социальной политики.
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