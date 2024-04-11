11 квітня — що сьогодні святкують в Україні та світі

Що сьогодні відзначають у світі.

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У четвер, 11 квітня, в Україні і світі відзначають Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Дата пам'ятного дня обрана на честь повстання в'язнів концтабору проти нацистів, яке відбулося цього дня у 1945 році.

Також 11 квітня відзначають:

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона – дату обрали на честь дня народження англійського лікаря Джеймса Паркінсона, який відкрив та першим описав захворювання.

Міжнародний день анімешника – аніме створюються як у вигляді серіалів, так і у вигляді повнометражних мультфільмів.

День підводного човна – дату святкування обрали на честь першого занурення американського підводного човна, яке сталося 1900 року.

Міжнародний день спеціальних бібліотек (Всесвітній день інформаційної етики) – це день, присвячений відзначенню внеску спеціальних бібліотек та інформаційних фахівців у всьому світі. Цей день відзначається у четвер другого повного тижня квітня щороку.

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