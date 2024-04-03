Польша хочет, чтобы новым генсеком НАТО стал представитель Восточной Европы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава хочет, чтобы пост генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга занял представитель Восточной Европы, передает RMF24.
У главы польского МИД спросили, поддерживает ли он кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте, который считается фаворитом в борьбе за пост генсека НАТО.
«Нам нравится Марк Рютте, но в то же время мы считаем, что наш регион недостаточно представлен как в Альянсе, так и в ЕС, а также в системе ООН. Мы будем предлагать кандидатуры на руководящие посты во всех трех организациях от нашего региона», - ответил Сикорский.
Напомним, Рютте является основным кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Его поддерживают крупнейшие страны-члены Альянса.
Ранее сообщалось, что сторонники премьер-министра Нидерландов Марка Рютте пытаются сделать его следующим лидером НАТО.
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