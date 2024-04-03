Польща хоче, щоб новим генсеком НАТО став представник Східної Європи

У Польщі заявили, що їм подобається Марк Рютте, але потрібний інший кандидат.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава хоче, щоб пост генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга зайняв представник Східної Європи, передає RMF24.

У глави польського МЗС запитали, чи він підтримує кандидатуру глави уряду Нідерландів Марка Рютте, який вважається фаворитом у боротьбі за пост генсека НАТО.

«Нам подобається Марк Рютте, але водночас ми вважаємо, що наш регіон недостатньо представлений як в Альянсі, так і в ЄС, а також у системі ООН. Ми пропонуватимемо кандидатури на керівні посади у всіх трьох організаціях від нашого регіону», - відповів Сікорський.

Нагадаємо, Рютте є основним кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО. Його підтримують найбільші країни-члени Альянсу.

Раніше повідомлялося, що прихильники прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте намагаються зробити його наступним лідером НАТО.

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