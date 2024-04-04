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У Жебріянській бухті браконьєри завдали державі збитків на пів мільйона гривень

07:36, 4 квітня 2024
У Жебріянській бухті Чорного моря викрили двох рибалок, які задали державі збитки на пів мільйона гривень.
У Жебріянській бухті браконьєри завдали державі збитків на пів мільйона гривень
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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Правоохоронні органи виявили двох браконьєрів у Жебріянській бухті Чорного моря, які завдали державі збитки на пів мільйона гривень. Зловмисників затримали та вилучили водні біоресурси та рибацьке приладдя. Наразі розпочато досудове розслідування. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

У результаті спільної дії поліції та прикордонників, двоє мешканців Кілійської громади, які займалися рибальством на березі бухти, були впіймані, коли розвантажували оселедець з дерев'яного човна. Після прибуття слідчо-оперативної групи, у правопорушників було вилучено рибу та інструменти. Особливий інтерес правоохоронців викликала виявлена ліскова сітка, довжиною 300 метрів.

Попередньо, екологічні фахівці оцінили завдані браконьєрами збитки на пів мільйона гривень. Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Проведено судово-екологічну експертизу для визначення точного розміру завданих збитків. Фігурантам скоєння загрожує штраф або обмеження волі.

Правоохоронці нагадують, що з 1 квітня 2024 року на більшості водних об'єктів України діє весняно-літня нерестова заборона на риболовлю. Рибальство у цей період дозволено лише з берега за певними умовами. Поліція продовжує патрулювати водойми для забезпечення дотримання правил рибальства та запобігання незаконним діям.

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