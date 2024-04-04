В Жебрианской бухте браконьеры нанесли государству ущерб на полмиллиона гривен

В Жебрианской бухте Черного моря разоблачили двух рыбаков, которые нанесли государству ущерб на полмиллиона гривен.

Источник фото: od.npu.gov.ua

Правоохранительные органы обнаружили двух браконьеров в Жебрианской бухте Черного моря, которые нанесли государству ущерб на полмиллиона гривен. Злоумышленников задержали и изъяли водные биоресурсы и рыбацкие принадлежности. Сейчас начато досудебное расследование. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

В результате совместных действий полиции и пограничников, двое жителей Килийской общины, которые занимались рыболовством на берегу бухты, были пойманы, когда разгружали сельдь с деревянной лодки. По прибытии следственно-оперативной группы, у правонарушителей были изъяты рыба и инструменты. Особый интерес правоохранителей вызвала обнаруженная лесковая сеть, длиной 300 метров.

Предварительно, экологические специалисты оценили нанесенный браконьерами ущерб на полмиллиона гривен. Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам незаконного занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом. Проведена судебно-экологическая экспертиза для определения точного размера нанесенного ущерба. Фигурантам совершения грозит штраф или ограничение свободы.

Правоохранители напоминают, что с 1 апреля 2024 года на большинстве водных объектов Украины действует весенне-летний нерестовый запрет на рыбалку. Рыболовство в этот период разрешено только с берега по определенным условиям. Полиция продолжает патрулировать водоемы для обеспечения соблюдения правил рыболовства и предотвращения незаконных действий.

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